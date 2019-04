Os pais senegaleses também andam com os filhos às costas

Marta Moreiras é fotojornalista e vive no Dakar, capital senegalesa, e quis mostrar o papel que os homens senegaleses têm na educação dos seus filhos, dentro de casa.

A ideia surgiu quando vasculhava a "tonelada" de fotografias que tinha de mães senegalesas com os seus filhos bebés nas costas, que é uma tradição dos países africanos, como conta ao site da bbc.

O facto de não ter nenhuma fotografia dos pais com os filhos, fez com que a fotojornalista contactasse os seus amigos homens de forma a criar uma fotogaleria com retratos que demonstrassem que também estes têm um papel ativo na educação dos filhos, uma vez que dividem tarefas com as companheiras.

Nesta composição fotográfica, disponível no site de Marta Moreiras, as crianças andam nas costas dos pais.

Os homens dentro de casa assumem o papel natural de pais, mas na rua raramente se vê uma demonstração de cuidado como acontece com a figura da mãe.

Através das imagens, a fotojornalista consegue alcançar o papel desempenhado pelos pais dentro casa, trazendo-o para a rua.

Algumas das suas fotografias foram nomeadas para os prémios mundiais da melhor foto profissional da sony, em que os vencedores serão anunciados dia 17 de Abril.