Bolsonaro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da Time

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, empossado no cargo a 01 de janeiro, está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo na lista elaborada anualmente pela revista norte-americana Time, cuja edição de 2019 foi divulgada esta quarta-feira.

Bolsonaro aparece na categoria líderes, para a qual também foram selecionados o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os primeiros-ministros Matteo Salvini, da Itália, Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, e Benjamin Netanyahu, de Israel, além do autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó.

Num texto assinado pelo cientista político Ian Bremmer, publicado com a lista da Time, o chefe de Estado brasileiro é apresentado como uma personagem complexa que "representa uma ruptura brusca de uma década de corrupção", cujo Governo poderá ter "a melhor chance no Brasil, numa geração, de implementar reformas económicas".

Por outro lado, a descrição acrescenta que Bolsonaro "também é um garoto-propaganda da masculinidade tóxica, um homofóbico ultraconservador que pretende travar uma guerra cultural e, talvez, reverter o progresso do Brasil no combate às mudanças climáticas".

A revista conclui, afirmando que se quiser fazer alguma coisa, Bolsonaro terá que aprender a trabalhar dentro do sistema político para firmar os acordos necessários e "avançar sua agenda um passo de cada vez", pelo que "o tempo dirá se ele tem flexibilidade e resiliência de caráter que precisará".

A lista da revista Time não tem ordem definida.

A ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, o líder e fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, a atriz Emilia Clarke e o cineasta Spike Lee também foram selecionados para a lista das pessoas mais influentes do mundo em 2019, pela revista Time.



Lusa