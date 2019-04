Detido em Marrocos jiadista que preparava atentado em Sevilha

A polícia espanhola deteve esta quarta-feira um homem, em Marrocos, que pretendia realizar um atentado nas ruas de Sevilha, informou o Ministério do Interior do país, que acrescenta que estão a ser efetuadas buscas à casa do suspeito na cidade andaluza. Vários jornais espanhóis avançam ainda que o homem se pretendia imolar durante a Semana Santa.

A operação antiterrorista que levou à detenção foi conduzida pela polícia espanhola e pelos serviços de informação de Espanha e Marrocos, sob ordem do Tribunal Central de Instrução Número 4 e do Ministério Público, detalha o comunicado ministerial.

O Ministério do Interior já tinha decidido, na semana passada, reforçar os serviços de segurança, informação e combate antiterrorista, assim como as restantes forças policiais, devido às festividades e à proximidade das eleições legislativas, agendadas para 28 de abril.

O reforço é centrado nas estações e meios de transporte e nas festividades religiosas e lúdicas que irão decorrer nos próximos dias. A ação é considerada "imprescindível para o normal decorrer das atividades dos cidadãos".