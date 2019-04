Casal australiano resgatado de pântano após escrever "socorro" na lama

Um casal foi resgatado de uma zona pantanosa no norte da Austrália, depois de escrever em letras gigantes "socorro" na lama para chamar a atenção.

Shantelle Johnson e Colen Nulgit estavam numa viagem de pesca no Parque Nacional de Keep River, no norte da Austrália, quando o seu carro ficou empanado. O casal, que estava acompanhado do cão, foi forçado a passar o domingo à noite no veículo, com o medo de que a maré cheia pudesse trazer crocodilos.

"Estávamos presos no pântano e mesmo ao lado de do mar", disse Colen Nulgit, citado pela BBC, que revelou ainda que nesse dia tinham visto vestígios de crocodilos com cerca de seis metros de comprimento.

O casal tentou escavar e tirar a terra por baixo dos pneus, mas o veículo não se mexeu. "Estávamos mesmo muito assustados e preocupados, mas esperávamos que alguém aparecesse", confessou Shantelle Johnson.

Segundo a emissora britânica, o casal de Kununurra tinha dito onde ia à família, que depois de os tentar contactar, alertou as autoridades para o desaparecimento.

Graças ao sinal gigante com a palavra "socorro" e uma fogueira que acenderam, o casal conseguiu ser resgatado pela equipa de busca e salvamento.

"Podia ter sido uma história diferente se eles não tivessem feito aquilo", revelaram as autoridades de Kununurra.