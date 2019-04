Urso "amigável" aproxima-se de esquiadores na Califórnia

O vídeo de um urso bebé junto a um grupo de praticantes de snowboard, em Truckee, no estado norte-americano da Califórnia, tornou-se viral. Contudo, a aproximação inocente do animal, aparentemente órfão, poderá custar-lhe a vida.

No vídeo é possível ver o urso a dirigir-se ao grupo de esquiadores à procura de comida. Embora o animal fosse amigável, os especialiastas consideram este comportamento raro.

O urso foi levado para o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia para ser analisado. Vários investigadores acreditam que a segurança pública pode ficar em risco, pela facilidade do animal interagir com pessoas, lembrando que, quando crescer, vai pesar mais de 300 quilos.

"É grande, forte e continua a pensar que consegue abordar as pessoas. Não vai ser bom, alguém lhe vai dar um tiro”, disse Ann Bryant, responsável da Bear League, uma organização não-governamental que se dedica à proteção de ursos, a uma estação de televisão local.

Bryant diz acreditar que a mãe do urso morreu, o que o levou a aproximar-se do grupo de esquiadores. Explicou também que estar confortável com os humanos é perigoso para os ursos.

Depois dos testes médicos, os especialistas vão decidir se o urso vai para um santuário de animais ou se volta para o habitat natural.