Chamas destroem zona comercial no centro histórico de Lima, Peru

Um incêndio de grandes dimensões consumiu durante a noite uma zona comercial do centro histórico de Lima, capital do Peru. As imagens aéreas mostram a dimensão das chamas que obrigaram também à evacuação de um convento de freiras. Dois bombeiros foram assistidos por inalação de fumo. Além dos estragos materiais que não estão contabilizados não há mortos nem outros feridos a registar. O incêndio foi dominado às primeiras horas da manhã, 200 bombeiros continuam no local para evitar reacendimentos.