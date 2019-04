Três alpinistas de renome desaparecidos após serem atingidos por avalanche no Canadá

Três alpinistas de renome internacional estão desaparecidos desde quarta-feira no Parque Nacional Banff, no Canadá, na sequência de uma avalanche que atingiu as montanhas que estavam a escalar, indicou hoje a agência federal dos parques canadianos.

Os desportistas em causa são os austríacos David Lama, de 28 anos, e Hansjörg Auer, de 35 anos, e o norte-americano Jess Roskelley, de 36 anos.

A empresa que os patrocina, a The North Face, referiu que os três membros da equipa Global Athlete estão "presumivelmente mortos".

Os três homens, descritos como "atletas de montanha profissionais e altamente experientes", tentavam escalar a face leste do Howse Pass, no norte de Banff, na província de Alberta. Uma zona "isolada" que é "um objetivo excecionalmente difícil", disse a Parks Canada em comunicado.

Várias pessoas já manifestaram inúmeras mensagens de pesar e solidariedade para com os três alpinistas e as suas famílias, desde o Governo austríaco aos colegas, amigos e admiradores.

Os pais de David, Claudi e Rinzi Lama, admitiram que contam já com a morte do seu filho.

"Agradecemos as imensas palavras e pensamentos positivos de perto e de longe e pedimos que compreendam que não faremos mais comentários. Pedimos que recordem o David pela sua alegria de viver, o seu entusiasmo e a vista das suas amadas montanhas", lê-se numa mensagem conjunta que publicaram na Internet.

Por seu lado, o Presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, escreveu na sua conta da rede social Twitter: "Depois de um trágico acidente de avalanche, dois dos nossos alpinistas e escaladores mais famosos estão desaparecidos. Neste momento difícil, os meus pensamentos estão com a família e os amigos dos dois jovens tiroleses".

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, também manifestou as suas condolências à família e amigos dos alpinistas, acrescentando que Lama e Auer "construíram a imagem internacional de escalada nos últimos anos com inúmeras conquistas".

