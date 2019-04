"É um gesto hediondo", Marcelo reage aos ataques no Sri Lanka que causaram a morte de um português

Uma série de atentados no Sri Lanka mataram mais de 200 pessoas, entre as quais um português. Em direto, no Primeiro Jornal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu à vaga de ataques que considerou "um gesto hediondo".