Novas explosões no Sri Lanka, mais um hotel atingido pela vaga de ataques

As autoridades do Sri Lanka dão conta de mais duas explosões registadas esta manhã, uma dela num hotel próximo do Jardim Zoológico da capital, Colombo. O último balanço oficial da série de explosões aponta para 156 mortos, entre os quais 35 estrangeiros, sendo um português. Há ainda mais 400 feridos.