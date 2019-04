Sri Lanka alvo de ataques a hotéis e igrejas durante celebrações da Páscoa

A capital do Sri Lanka, Colombo, foi este domingo alvo de várias explosões em quatro hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também atingidas, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país. Mais de 200 pessoas morreram, incluindo um português, e pelo menos 450 ficaram feridas na vaga de atentados que, de acordo com as autoridades, são o resultado de ações organizadas por radicais islâmicos.