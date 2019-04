Deslizamento de terras na Colômbia faz pelo menos 19 mortos

Um deslizamento de terras fez 19 mortos na Colômbia. O acidente deu-se no sábado, numa região montanhosa, no sudoeste do país. O último balanço oficial dá também conta de cinco feridos e 16 desaparecidos. O deslizamento de terras ocorreu na sequência das chuvas torrenciais que atingiram a região durante os últimos dias. Os trabalhos de socorro e limpeza ainda não estão terminados.

O Presidente da Colômbia já visitou o local e prometeu casas e apoio para as 56 famílias afectadas. A situação acabou por condicionar a via Panamericana - a principal estrada que liga a Colômbia ao Equador.