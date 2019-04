O que aconteceu a April Fabb? Um mistério com mais de 50 anos

April Fabb desapareceu aos 13 anos, a 8 de abril de 1969. Meio século depois, as perguntas sobre o que lhe aconteceu continuam sem resposta.

A maior operação de busca de Norfolk

Saiu de casa de bicicleta e planeava percorrer os dois quilómetros que separam a comunidade de Metton, onde vivia, no condado de Norfolk, em Inglaterra, da casa da irmã. Ia entregar uma prenda de aniversário ao cunhado, mas nunca chegou ao destino.

O primeiro sinal de que algo estaria errado chegou com o cair da noite dessa terça-feira, quando a adolescente não regressou a casa. Cerca das 22:00, e depois de serem informados que a filha não tinha sido vista durante o dia, os pais deram o alerta.

As suspeitas de que poderia ter fugido de casa foram descartadas depois de ter sido descoberta a bicicleta num descampado. Nos tempos seguintes, as autoridades visitaram 400 casas, conduziram centenas de entrevistas e reuniram quase duas mil declarações. Esta tornou-se a maior operação de busca de Norfolk.

NORFOLK CONSTABULARY

Com a intensificação das operações, começaram a surgir pistas e relatos. Para além das autoridades terem encontrado um lenço ensanguentado com a letra “A”, várias testemunhas dizem ter visto uma carrinha em alta velocidade na tarde em que a jovem desapareceu. Outras lembram-se de ver uma adolescente a bordo de um comboio para Norwich.

Estas informações permitiram que a polícia montasse uma linha do tempo do desaparecimento de April.

A cronologia

Quando April saiu de casa, em Metton, às 13:40, para visitar a irmã Pamela, encontrou dois amigos com um burro, tendo parado para os cumprimentar. Depois disso, retomou a viagem de bicicleta. Foi vista pela última vez com vida às 14:06 por um motorista que ia na direção oposta, à saída de Metton. Nove minutos depois, a bicicleta foi encontrada num descampado junto ao local onde pedalava.

Durante a investigação, as autoridades descobriram que o lenço ensanguentado tinha sido utilizado por uma mulher para limpar o joelho do filho, que se tinha magoado, mas as poucas pistas e a falta de progresso ditaram que a atenção sobre o caso diminuísse.

Michael Cole, repórter da BBC na época do desaparecimento, acredita que a jovem foi sequestrada. O caso, que continuou a “persegui-lo” mesmo depois de ter mudado de profissão, continua um mistério.

“Foi um crime horrível (…) mas são os pequenos detalhes que partem o coração. No cesto da bicicleta ainda estava a prenda para o cunhado, dinheiro e um lenço”.

O ex-repórter acredita que a resolução do desaparecimento possa estar na comunidade local, na divulgação de pistas cruciais que ainda não sejam conhecidas.

O pai de April morreu em 1998 e a mãe em 2013. Apesar de todos os esforços, nunca foi encontrada uma solução.