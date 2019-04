Torre Eiffel às escuras em homenagem às vítimas dos ataques no Sri Lanka

Paris homenageou as vítimas do Sri Lanka. À meia-noite, a torre Eiffel ficou às escuras, um gesto simbólico para lembrar os 290 mortos e 500 feridos nos atentados. Oito explosões, praticamente coordenadas, lançaram o terror no país asiático. Os ataques tiveram como alvo igrejas cristãs, hotéis de luxo e zonas residenciais.