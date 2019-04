Carro da Tesla explode num parque de estacionamento na China

A Tesla está a investigar a explosão de um Model S num parque de estacionamento em Xangai, na China, que foi seguido por um incêndio. O incidente não causou feridos.

O momento foi captado e divulgado na rede social chinesa Weibo. O vídeo partilhado no domingo mostra o momento em que o carro começa a deitar fumo e explode de repente, lançando as chamas aos veículos que estavam ao lado.

Segundo o Business Insider, os bombeiros de Xangai foram chamados ao local e demoraram cerca de uma hora para extinguir o incêndio. As autoridades confirmaram também que o fogo atingiu o Audi e o Lexus que estavam estacionados ao lado do Tesla.

Perante a situação, a Tesla enviou uma equipa de especialistas para investigar. Através das redes sociais, a empresa emitiu um comunicado no qual afirmou que estava em contacto com as autoridades locais para apurar os factos.

Numa entrevista ao jornal Xinmin Evening News, o dono disse que o carro não estava a carregar na altura da explosão, mas que tinha sido algumas horas antes.

Na passada semana, outro Model S pegou fogo numa oficina em Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. De acordo com a Reuters, nos últimos seis anos, pelo menos 14 veículos da Tesla estiveram envolvidos em situações do género.