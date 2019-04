Novo sismo atinge Filipinas um dia após terramoto causar pelo menos 11 mortos

Um novo terramoto de magnitude 6,3 foi registado hoje na região central das Filipinas, um dia após um sismo de 6,1 ter atingido o norte e causar a morte a pelo menos 11 pessoas.

O novo terramoto foi registado a 13 quilómetros a leste de Tutubigan, na região central do país, a uma profundidade de 70,2 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Desconhece-se de momento se este sismo causou vítimas ou danos materiais.

Pelo menos 11 pessoas morreram e 24 estão ainda desaparecidas após o desmoronamento de edifícios nas Filipinas na sequência do sismo de segunda-feira, de acordo com um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades.

Eloisa Lopez/ REUTERS

As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite nos escombros de um supermercado que caiu depois do terramoto que danificou edifícios e um aeroporto no norte das Filipinas.

O autarca de Condralito dela Cruz disse que os corpos de quatro vítimas foram retirados do que restava de um supermercado na cidade de Porac, a cerca de 100 quilómetros a noroeste de Manila.

Os socorristas usaram guindastes, pés-de-cabra e cães pisteiros para procurar pessoas nos escombros, algumas dos quais continuavam a gritar por ajuda.

Durante as operações foram utilizados tubos para bombear oxigénio, na esperança de ajudar as pessoas presas a respirar.

Hoje, as equipas de resgate conseguiram retirar com vida dos escombros mais uma pessoa.

Lusa