Egito anuncia descoberta de múmias em túmulo no sul do país

Arqueólogos egípcios descobriram um túmulo antigo com múmias na cidade de Aswan, datando-as do período greco-romano, começado no ano 332 a.c., anunciou esta quarta-feira o ministério das Antiguidades.

As múmias foram encontradas no mausoléu de Aga Khan, defensor dos direitos dos muçulmanos na Índia, que foi sepultado no local em 1957.

Os arqueólogos encontraram artefactos, incluindo máscaras decoradas, estatuetas, vasos, pedaços de caixões e embrulhos de linho e papiro colados.

Os anúncios de descobertas arqueológicas pelas autoridades egípcias são frequentes e visam estimular o setor turístico, afetado desde a revolta contra o Presidente Hosni Mubarak, em 2011.

Lusa