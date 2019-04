Homens armados sequestram três funcionários de petrolífera na Nigéria

Homens armados atacaram uma plataforma petrolífera no sul da Nigéria e sequestraram três funcionários, um escocês, um canadiano e um nigeriano, anunciaram este domingo as forças de segurança.

Sequestros para resgate são comuns na Nigéria, em particular na região sul, onde se produz petróleo.

As vítimas são geralmente libertadas depois do pagamento do resgate.

Meia dúzia de homens armados atacaram a plataforma hoje na zona de Ogbele, estado de Rivers. Dispararam e sequestraram os três homens, dirigindo-se depois para uma zona de floresta densa e com pântanos em redor.

"As vítimas são um canadiano, um escocês e temos conhecimento que um trabalhador nigeriano também desapareceu", afirmou Abdullahi Ibrahim, porta-voz das forças de segurança governamentais, membro de uma equipa denominada de Operação Delta Seguro.

A plataforma petrolífera atacada é explorada pela Niger Delta Petroleum Resources.

Na quinta-feira, dois empregados da petrolífera Shell foram sequestrados no sul da Nigéria e dois responsáveis pela sua segurança foram mortos pelos sequestradores.

Lusa