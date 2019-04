“O Benfica jogou com 11 e meio, em caso de dúvida o árbitro decidiu a favor do Benfica”

O comentador da SIC afirma que o jogo teve uma arbitragem discutível e que o único penálti claro é o marcado a favor do SC Braga. Sobre a aproximação do título, diz que o clube já pode “encomendar as faixas” porque venceu o jogo mais difícil, mas que deve “agradecer muito” ao FC Porto pelo deslize.