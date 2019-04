O cenário das primeiras projeções das eleições espanholas

As projeções da TVE apontam para a vitória sem maioria absoluta do partido do atual chefe de Governo, Pedro Sánchez, com 28% dos votos, elegendo entre 116 e 121 deputados.

O Partido Popular terá caído para os 18%, conquistando entre 69 e 73 lugares no Parlamento, metade dos que conseguiu em 2016.

O Cidadanos terá conseguido 14% dos votos elegendo entre 48 e 49 deputados.

Com maior percentagem, mas menos lugares conquistados, ficará o Unidos Podemos com 16% e 42 a 45 lugares do parlamento.

A grande novidade destas eleições é o Vox. O novo partido de extrema-direita terá conseguido chegar aos 12% dos votos, o que significa que poderá eleger entre 36 e 38 deputados.

A confirmar-se este cenário tudo vai depender das alianças e coligações que os vários partidos venham a fazer.