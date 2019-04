PSOE vai à frente quando estão escrutinados 4,21% dos votos

Direto

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) vai à frente nas eleições deste domingo quando estão escrutinados 4,21% dos votos, indicam os dados colocados na página do Ministério do Interior na Internet.

Segundo os primeiros dados, o PSOE obteria 28,38% dos votos e 130 deputados, seguido pelo PP (partido popular, direita) com 19,01% dos votos e 70 deputados.

Em terceiro lugar ficaria o partido Cidadãos (liberais) com 10,76% dos votos (41 deputados).

A coligação de extrema-esquerda do Unidas Podemos teria 12,57% dos votos e 35 deputados.

O partido de extrema-direita Vox teria 7,89% dos votos e entraria pela primeira vez para o Congresso de Deputados com 21 assentos.



O que diziam as primeiras projeções?

Uma projeção divulgada pela televisão pública espanhola indicava que o PSOE (socialista), com 28,1%, era o mais votado nas eleições gerais, com o Vox (extrema-direita) a entrar pela primeira vez no parlamento com 12,1%.

A projeção da TVE avançava o PSOE com 28,1% seguido pelo PP (Partido Popular, direita) com 17,8%, Cidadãos (direita liberal) com 14,4%, Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 16,1% e Vox com 12,1%.

Os doze mil eleitores contactados na projeção deram aos socialistas a possibilidade de ter entre 116 e 121 lugares no Congresso de Deputados (parlamento) longe da maioria absoluta de 175 mais um parlamentar num total de 350.

Tanto o bloco de partido de esquerda (PSOE e Unidas Podemos) como o de direita (PP, Cidadãos e Vox) ficam aquém da desejada maioria de 176 deputados.

Os socialistas deverão assim, mais uma vez, ficar dependentes de partidos regionais mais pequenos, como os nacionalistas bascos e os independentistas catalães para formar Governo.

Estes últimos apoiaram no parlamento o primeiro-ministro Pedro Sánchez a chegar ao poder em junho de 2018, mas também foram responsáveis pela sua queda passados 10 meses.

Se os resultados desta sondagem se confirmarem, significa que o PP, que até há poucos anos alternava com o PSOE na condução dos executivos espanhóis, tem a sua votação mais baixa de sempre.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2016, o PP obteve 33,0% dos votos (137 deputados), o PSOE 22,7% (85), o Unidos Podemos 21,1% (71), o Cidadãos 13,1% (32), havendo ainda uma série de pequenos partidos regionais com menor representação (25).

Urnas encerraram no continente e nas Baleares

As assembleias eleitorais encerraram às 20:00 locais (19:00 em Lisboa) em Espanha continental e nas Baleares, enquanto nas Ilhas Canárias encerraram uma hora mais tarde, tendo as eleições decorrido com normalidade e sem incidentes.

Segundo a agência espanhola Efe, após o encerramento das assembleias eleitorais nas Canárias (20:00 em Lisboa) começa o escrutínio dos 23.196 eleitores inscritos naquele círculo eleitoral.

Os espanhóis exerceram hoje o seu direito ao voto para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições regionais na Comunidade Valenciana.

Com Lusa