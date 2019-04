Jovem de 19 anos acusado de homicídio na sinagoga nos EUA

O presumível autor do tiroteio ocorrido no sábado numa sinagoga no sul da Califórnia foi acusado na segunda-feira de homicídio de uma mulher e de mais três tentativas de homicídio dos restantes feridos no atentado.

O homem, de 19 anos, John T. Earnest, foi ainda acusado pelos promotores do Condado de San Diego de um incêndio na mesquita.

O Gabinete do Procurador Distrital disse em comunicado que Earnest será julgado esta terça-feira no âmbito do atentado que provocou um morto e três feridos: um rabino, um outro homem e uma menina.

A família do suspeito já se manifestou "chocada e profundamente" entristecida pelo ataque mortal, segundo um comunicado divulgado pelo escritório de advogados que defende John T. Earnest.

O presumível autor do atentado na sinagoga de Poway, a 30 quilómetros a norte de San Diego, escreveu um manifesto anti-semita nas redes sociais e reconheceu ter-se inspirado no massacre de 15 de março na Nova Zelândia.

Em conferência de imprensa, o xerife da cidade, William Gore, identificou o suposto atirador como John Earnest, um jovem de 19 anos, que será também o autor de uma "carta aberta", na qual reconhecia o ódio pelos judeus e prometia defender a sua raça europeia.

O tiroteio aconteceu seis meses depois de um outro, na sinagoga de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, que matou 11 pessoas.

Lusa