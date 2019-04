"Planeta ou Plástico?" - A Cimeira da National Geographic hoje no Porto

A Casa da Música, no Porto, acolhe hoje a 3ª edição do National Geographic Summit que desafia os portugueses a assumirem o compromisso de escolher entre o nosso planeta ou o plástico. "Ouvir o planeta a partir do Porto" é o mote para esta edição que traz a Portugal algumas das mais proeminentes vozes que trabalham em prol do planeta e conservação das espécies. Luís Fernanbuco, diretor-geral da National Geographic em Portugal, esteve na Edição da Manhã.