"Pela 1.º vez foram avistadas pegadas do Abominável Homem das Neves", garante o exército indiano no Twitter 

O exército indiano afirma ter encontrado evidências do mítico monstro dos Himalaias. A descoberta aconteceu no passado dia 9 de abril, numa expedição ao maior sistema montanhoso da Ásia.

Os soldados garantem ter encontrado uma pegada de 81 cm por 38 cm. Foi tudo documentado e agora publicado na página oficial (e verificada) da Diretoria Geral de Informações Públicas do Exército Indiano, no Twitter. As pegadas foram avistadas numa área montanhosa isolada entre o Nepal e o Tibete.

"Pela primeira vez, uma equipa de expedição de montanhismo do Exército indiano localizou misteriosas pegadas da misteriosa criatura Yeti".

O ‘tweet’ gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais, a maioria põe em causa a "descoberta" e criticam a publicação por entenderem que descredibiliza o Exército. Outros há que reagem com humor.



Numa reação às redes sociais, o Exército viu-se obrigado a explicar que as evidências fotografadas foram "entregues a especialistas no assunto" de acordo com Times of India.

Não há provas da existência do Abominável Homem das Neves, mas o mito continua vivo na região.

O Abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti, é uma criatura lendária. Muitos acreditam que habita nos Himalaias. Contam-se histórias de quem jura ter visto o Yeti ou apenas pegadas, sobretudo na Índia, Nepal e Butão.