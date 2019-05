Pelo menos dois mortos e quatro feridos em tiroteio em universidade dos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante um tiroteio ocorrido na terça-feira numa universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, anunciaram as autoridades médicas de emergência.

A Agência de Serviços Médicos de Emergência de Mecklenburg informou, na rede social Twitter, que pelo menos duas pessoas foram encontradas mortas no local, enquanto quatro têm ferimentos, estando duas delas em risco de vida.

A Universidade da Carolina do Norte (UCN) em Charlotte anunciou um encerramento do campus universitário depois de relatos que tiros tinham sido disparados, não sendo ainda revelado se as vítimas são estudantes ou se existem algumas detenções efetuadas.

Os meios de comunicação local estão a revelar imagens em que mostram agentes policiais a correr em direção a um edifício do campus universitário, enquanto vários estudantes fogem do local.

A UCN tem cerca de 26 mil estudantes e mais de três mil funcionários.

Com Lusa