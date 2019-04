Silvio Berluconi internado de urgência em Milão

EM ATUALIZAÇÃO

O ex-primeiro-ministro italiano e líder do Força Itália, Sílvio Berlusconi foi hoje assistido no hospital de San Rafaele, em Milão, devido a uma cólica renal aguda, segundo fontes do partido.



As mesmas fontes adiantaram a vários órgãos de comunicação social que Sílvio Berlusconi deverá deixar o hospital após ser medicado e poderá estar presente na apresentação do seu partido, Força Itália, às eleições europeias, prevista para hoje à tarde.



Berlusconi, 82 anos, que disputa as eleições europeias, foi submetido a vários exames há alguns meses, segundo o jornal Corriere della Sera.

O antigo governante ainda compareceu esta manhã numa conferência de imprensa, que não chegou a realizar-se porque o antigo governante foi transportado de urgência para o hospital.



Em 2016, foi submetido a uma cirurgia cardíaca após ter sido diagnosticado com "insuficiência aórtica grave", tendo então a válvula aórtica sido substituída por uma biológica.

O regresso de Berlusconi marcou a campanha eleitoral em 2018