Universidade britânica recruta cães como terapeutas

Cães-Assistentes na Universidade

A Universidade de Middlesex, em Londres chamou-lhes "professores-assistentes da instituição" num evento que juntou este ano ainda mais especialistas, professores, estudantes e organizações numa exposição de arte sobre o uso terapêutico de animais.

O programa foi criado pela instituição de ensino superior britânico após estudantes de áreas tão distintas como a dança, economia ou saúde terem solicitado à instituição mais tempo de terapia com os animais.

Cinco cães foram, entretanto, "contratados para ajudar ao bem-estar dos alunos” a cada um dos assistentes-caninos foi entregue um cartão personalizado de funcionário da Universidade de Middlesex.

A terapia com cães já é recorrente no Reino Unido como no resto do mundo, mas esta será a primeira vez que uma instituição de ensino superior oficializa a colaboração de caninos

"Literalmente, conseguimos ver a redução dos níveis de stress" a explicou a chefe do departamento de terapêuticas clínicas da Universidade.

Fiona Suthers garante que os cães foram sujeitos a rigorosos critérios de avaliação, testes de temperamento e comportamento para integrarem o projeto, mas os resultados são tão satisfatórios que já conquistaram o corpo docente.

"É incrível e estamos ansiosos por continuar e expandir a ideia. É difícil descrever o impacto de ter um cão sentado no canto de uma sala. Quando introduzimos o projeto, acho que nenhum de nós pensou que teria tanto sucesso" explicou a chefe do departamento de terapêuticas clínicas da Universidade.

Ainda no mês passado o vice-chanceler da Universidade de Buckingham manifestou publicamente o apoio à terapia com cães, como forma de reduzir o stress nas escolas e universidades britânicas.

“A melhor e a forma mais rápida forma de melhorar a saúde mental nas nossas escolas e torná-las mais seguras para as crianças é ter pelo menos um cão em cada escola do país", afirmou Sir Anthony, o vice-chanceler da Universidade de Buckingham

O Governo britânico já veio apoiar a medida. O secretário de Educação afirmou recentemente que o o recursos a cães nas escolas parece estar a aumentar porque "os animais de estimação podem realmente ajudar".