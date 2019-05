Detido suspeito do tiroteio que provocou dois mortos em universidade dos EUA

A Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unido, que provocou a morte de pelo menos duas pessoas e quatro feridos, foi detido, informaram as autoridades.

O suspeito, Trystan Andrew Terrell, de 22 anos, armado com uma pistola abriu fogo contra estudantes da Universidade da Carolina do Norte (UCN) em Charlotte.

Segundo o chefe de polícia do campus Jeff Baker, três dos quatros feridos permanecem em estado crítico.

A Universidade da Carolina do Norte (UCN) em Charlotte anunciou um encerramento do campus universitário depois de relatos que tiros tinham sido disparados, não sendo ainda revelado se as vítimas são estudantes

A UCN tem cerca de 26 mil estudantes e mais de três mil funcionários.

