Hospital de Paris apresenta queixa por tentativa de invasão no 1.º de Maio

O diretor dos hospitais públicos de Paris, Martin Hirsch, anunciou hoje que vai apresentar queixa à polícia contra as tentativas de invasão de um centro hospitalar durante as manifestações do Dia do Trabalhador.

De acordo com o responsável, dezenas de pessoas saltaram os muros do hospital Pitie Salpetriere, no sul de Paris, quarta-feira à tarde, e tentaram entrar no interior do edifício através de uma porta de emergência que dá acesso ao centro pós-operatório.



Martin Hirsch disse que médicos e enfermeiros mantiveram a porta fechada durante alguns minutos, até à chegada dos agentes da polícia.



"As consequências poderiam ter sido muito sérias", disse Hirch, acrescentando que o equipamento informático de uma das salas do hospital ficou danificado durante a tentativa de invasão.



Segundo a procuradoria de Paris, cerca de 30 pessoas foram detidas.



Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se na quarta-feira no tradicional desfile do 1.º de Maio, convocado por sindicatos e pelos 'coletes amarelos', que se têm manifestado cinco meses contra a política governamental.



Os protestos decorreram pacificamente na província, mas em Paris descambaram em violência e confrontos entre manifestantes e as forças de segurança.



A polícia responsabiliza o movimento de contestação social "coletes amarelos", anarquistas e militantes de "extrema-esquerda" pelos confrontos.



Em 2016, durante protestos contra as reformas da lei laboral, um hospital de Paris foi atingido por pedras lançadas pelos manifestantes.

