Marinha portuguesa suspende buscas em São Tomé e Príncipe

O navio patrulha da Marinha portuguesa "Zaire" suspendeu as buscas para localizar os nove desaparecidos do naufrágio que aconteceu a 25 de abril em São Tomé e Príncipe, anunciou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

"Ao final de sete dias de intensas operações de busca para localizar os nove desaparecidos depois do naufrágio ocorrido a 25 de abril, perto da ilha do Príncipe, o navio patrulha 'Zaire', da Marinha portuguesa, suspendeu as atividades ainda em curso", precisa o EMGFA, em comunicado.

O navio "Amfitriti", que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, naufragou no passado dia 25 de abril perto da ilha do Príncipe com 64 passageiros e oito tripulantes a bordo, bem como 212 toneladas de carga.

Segundo as autoridades locais, o acidente causou a morte de oito pessoas, quatro das quais crianças, e nove desaparecidos, tendo sido resgatadas 55 pessoas com vida.