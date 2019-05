O anúncio surpreendente do rei da Tailândia

O rei da Tailândia casou com a chefe da sua equipa de segurança e deu-lhe o título de rainha, num casamento que surpreendeu o país.

O anúncio surpresa aconteceu esta quarta-feira, no próprio dia do casamento, e dias antes das cerimónias de coroação que irão consagrar a posição do rei Maha Vajiralongkorn. Com 66 anos, tornou-se o monarca constitucional após a morte do pai, em 2016.

Segundo a BBC, Maha Vajiralongkorn já se casou e divorciou três vezes e tem sete filhos.

Foi através de um comunicado oficial que a casa real anunciou a união.

"(O rei Vajiralongkorn) decidiu promover a general Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, a cônjuge real, a rainha Suthida, que irá receber o título e estatuto da família real."

A agora rainha já tinha sido vista várias vezes com o rei da Tailândia, mas a relação nunca tinha sido oficialmente confirmada. Em 2014, Vajiralongkorn apontou Suthida Tidjai, uma antiga hospedeira da Thai Airways, como chefe da sua equipa de segurança. Em dezembro de 2016, tornou-a general do exército.

O anterior rei, Bhumibol Adulyadej, governou durante 70 anos, o que fez dele o monarca que mais tempo esteve no poder, em todo o mundo.