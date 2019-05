Arco do Triunfo de Paris totalmente restaurado depois de ser vandalizado

O Arco do Triunfo de Paris, vandalizado em 1 de dezembro quando de uma manifestação do movimento contestatário "coletes amarelos", foi já completamente restaurado, anunciou hoje o Governo francês.

Símbolo da capital francesa, o Arco do Triunfo foi completamente restaurado a tempo das cerimónias de 8 de maio que marcam na França o fim da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o Governo, durante as manifestações no 1.º de dezembro foram destruídos móveis, danificadas obras de arte, pintados 'graffitis' nas paredes e aparelhos informáticos danificados.

"Em apenas alguns meses, o trabalho de restauro foi feito, o que é muito rápido" e "para o dia 08 de maio, estará tudo pronto", referiu o ministro da Cultura, Franck Riester, congratulando as equipas do Centro de monumentos nacionais e empresas que trabalharam nesta restauração.

Riester indicou que todo o trabalho custou "aproximadamente 1,2 milhões de euros" incluindo os custos de restauração das obras.

"É uma renovação e de certa maneira uma forma de renascimento para o Arco do Triunfo (...). É um bom sinal para o país e para todos os veteranos", acrescentou.

O Arco do Triunfo, construído como uma homenagem às vitórias militares de Napoleão Bonaparte e que recebe cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano, pode reabrir em 12 de dezembro.



Lusa