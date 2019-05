Nove mortos em ataque na Líbia reivindicado pelo Daesh

Nove pessoas foram este sábado mortas num atentado reivindicado pelo grupo jihadista Daesh contra um quartel no sul da Líbia controlado pelas forças apoiantes do marechal Khalifa Haftar.

"A sede do centro de formação [militar] em Sebha foi alvo de um ataque terrorista ao início do dia perpetrado por elementos do EI, apoiados por grupos criminais e mercenários", disse à agência noticiosa AFP o presidente da autarquia local, Hamed al-Khayali.

"O ataque provocou nove mortos (...) incluindo alguns que foram degolados e outros mortos por balas", segundo referiu.

Um porta-voz do centro médico de Sebha (CMS), Oussama al-Wafi, confirmou este balanço à AFP.

O ataque foi reivindicado pelo Daesh num comunicado na rede Telegram.

"Os soldados do califado atacaram a sede do comando da região militar de Sebha sob controlo das milícias heréticas de Haftar. Todos os prisioneiros sequestrados na base foram libertados", era referido.

Sebha, capital da província do sul da Líbia situada a 650 quilómetros de Tripoli, é controlada pelo autoproclamado Exército nacional líbio (ENL), do marechal Khalifa Haftar, o homem forte do Leste que, em janeiro, desencadeou uma operação para "purgar o sul dos grupos terroristas e criminais".

O ENL apoderou-se de Sebha sem combates após ter obtido o acordo das tribos locais.

De seguida, Haftar lançou uma ofensiva em 4 de abril para conquistar Tripoli, a sede do Governo de Acordo Nacional (GAN) reconhecido pelas instâncias internacionais. As forças leais ao GNA e as do ENL confrontam-se na zona sul da capital e ainda a sul da capital líbia.

O ENL não comentou o ataque do Daesh.

Em comunicado, o GAN "condenou" o ataque e atribuiu a Haftar a "responsabilidade direta do reinício das atividades terroristas do EI (...) quando o GAN conseguiu eliminar esta organização".

A missão da ONU na Líbia (UNSMIL) também condenou em comunicado o ataque do Daesh que constitui "uma forte advertência a todos os líbios, e à comunidade internacional, que os grupos terroristas exploram qualquer oportunidade, incluindo os atuais combates em Tripoli, para alargar a sua presença na Líbia".

A missão "exorta todas as partes a evitarem a escalada militar e concentrarem os seus esforços no combate contra este inimigo comum".



Lusa