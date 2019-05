Israel ordena ataques maciços contra militares do Hamas

Dois israelitas morreram este domingo devido ao lançamento de foguetes pelas milícias palestinianas para cidades do sul de Israel, numa nova escalada de violência durante a qual morreram até agora três civis israelitas e nove palestinianos.

As duas vítimas mortais israelitas tinham sido hospitalizadas em estado crítico juntamente com uma outra em estado grave, segundo o porta-voz do Uriel Goldberg o serviço de emergências Maguen David Adom (MDA, equivalente à Cruz Vermelha), que assegura que desde sábado trataram 90 pessoas atingidas, de forma direta ou indireta devido aos foguetes lançados a partir de Gaza.



A polícia informou que outro dos foguetes atingiu a cidade de Bersheva, além da zona industrial de Ahskelon, enquanto o exército informava intermitentemente sobre a ativação das sirenes antiaéreas em várias comunidades do sul do país.

A aviação israelita continuou a bombardear objetivos das milícias palestinianas em Gaza e nestes morreram outros dois milicianos, segundo o ministério da Saúde do enclave.

No total, nove pessoas morreram em Gaza desde a manhã de sábado, seis milicianos e três civis, incluindo um bebé de 14 meses e a mãe, ainda que Israel tenha negado hoje qualquer responsabilidade nesta ocorrência.



Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que deu instruções ao exército israelita para continuar com os "ataques massivos" contra alvos do Hamas e da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza.



As milícias palestinianas lançaram cerca de 460 foguetes contra Israel, que respondeu com bombardeamentos sobre 220 objetivos militares das milícias palestinianas.



A aviação israelita continuou a atacar diversos objetivos do Hamas, que controla de facto o enclave, e da organização islamita Jihad Islâmica, aos quais responsabiliza pela escalada de violência.



Com Lusa