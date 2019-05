Líder norte-coreano supervisionou no sábado múltiplos disparos em direção ao mar do Japão

A televisão estatal da Coreia do Norte divulgou, esta manhã, imagens de Kim Jong-un a observar exercícios de lança-foguetes de longo alcance.

Os disparos ocorreram no sábado, quando a Coreia do Norte também efetuou disparos de projéteis de curto alcance em direção ao mar do Japão. "Após determinar a ordem e o procedimento de ataque, [Notes:Kim Jong-un] deu a ordem de fogo", revelou a agência noticiosa estatal KCNA.

"O objetivo destes exercícios consistiu em inspecionar as capacidades operacionais e a precisão do disparo de lança-foguetes múltiplos de grande calibre e de longo alcance e ainda armas táticas dirigidas", indicou a KCNA, acrescentando que os disparos foram enviados na direção do mar do Japão. Seul instou no sábado Pyongyang "a pôr fim a ações que ativam a tensão", referindo-se ao lançamento de mísseis de curto alcance, na mensagem mais dura de Seul desde que se iniciou a aproximação entre as duas Coreias.

Com Lusa