Pelo menos 13 mortos após avião em chamas aterrar de emergência na Rússia

Pelo menos 13 pessoas morreram e seis ficaram feridas este domingo, depois de um incêndio ter deflagrado num avião, que foi obrigado a aterrar de emergência no aeroporto de Moscovo, na Rússia.

O número de mortos e feridos está a ser avançado pelos media russos, que adiantam ainda que 78 pessoas seguiam a bordo do avião da companhia aérea estatal russa Aeroflot.

"O avião emitiu um pedido de socorro depois de ter levantado voo. Solicitou duas vezes uma aterragem de emergência e quando finalmente se fez à pista já ia em chamas", disse uma fonte à agência de notícias Interfax.

Segundo a agência Reuters, a parte de trás do avião ficou completamente queimada e as equipas de emergência estavam a tentar encontrar sobreviventes nessa parte do aparelho.

O avião tinha um ano e era o modelo Sukhoi Superjet 100. Partiu do Aeroporto Sheremetievo em Moscovo com destino à cidade de Murmansk, mas teve de voltar, depois de emitir um pedido de socorro. De acordo com a agência Ria Novosti, o mau funcionamento elétrico pode ser a causa do incêndio durante o voo.

As autoridades aéreas revelaram ainda que o avião fez dois círculos à volta de Moscovo e aterrou cerca de 45 minutos depois.

As imagens da televisão russa mostraram uma enorme coluna de fumo e o avião em chamas durante a tentativa de aterragem e os passageiros da frente da aeronave a serem retirados.