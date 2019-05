Trump diz que Mueller não devia testemunhar no Congresso

Donald Trump diz que Robert Mueller não deveria ser ouvido no Congresso norte-americano sobre a investigação à alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

Depois de ter dito, no mês passado, que não se opunha à audição do procurador especial, o Presidente norte-americano disse agora no Twitter que não entende a necessidade de Mueller ser ouvido, uma vez que, segundo diz, o relatório prova que não houve conluio com Moscovo.



A audição está prevista para daqui a 10 dias e é muito aguardada, sobretudo pelos democratas. Isto porque, apesar do relatório já ter sido publicado, algumas partes foram censuradas.