Ator Luke Perry foi enterrado num fato feito de cogumelos

A escolha ecológica foi feita pelo próprio Luke Perry enquanto ainda era vivo. O ator, que morreu há dois meses aos 52 anos, queria um enterro ecológico. A filha, Sophie, utilizou o Instagram para revelar o último desejo do pai.

“Em dezembro fui a São Francisco com dois dos meus melhores amigos. Um deles nunca tinha visitado a Califórnia, por isso levei-o até às sequoias. Tirei esta fotografia quando lá estava, porque pensei ‘caramba, estes cogumelos são lindos’. Agora, os cogumelos têm todo um novo significado para mim”.

O “Infinity Burial Suit”, composto por material biodegradável, é fabricado na Califórnia pela empresa Coieo e custa cerca de 1.350 euros. Entre os “benefícios” apresentados pela marca, está a limpeza do corpo e do solo de toxinas que, de outra forma, se infiltrariam no meio ambiente.

“Qualquer explicação que eu dê não fará justiça à genialidade de um fato de funeral feito de cogumelos, mas é essencialmente uma opção ‘eco-friendly’. (...) O meu pai descobriu isto e ficou mais entusiasmado do que alguma vez tinha visto. Foi enterrado neste fato, um dos seus últimos desejos.”

Luke Perry, que protagonizava a personagem de Fred Andrews na série do Netflix “Riverdale”, ficou conhecido pelo papel de Dylan na conhecida “Beverly Hills, 90210”. Morreu a 4 de março em Burbank, na Califórnia, na sequência de um enfarte grave.