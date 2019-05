Autoridades russas recuperam 41 corpos e caixas negras do avião que se incendiou em Moscovo

As autoridades russas recuperaram os 41 corpos do acidente aéreo de domingo em Moscovo, assim como as caixas negras do avião SSJ-100, que se incendiou ao tentar aterrar no aeroporto de Sheremetyevo.



"As duas caixas negras, o gravador de voz do cockpit e os parâmetros de voo foram recuperados e entregues ao Comité Interestadual de Aviação. O seu estado permite a leitura dos dados", disse hoje uma fonte dos serviços de emergência citado pela agência de notícias Interfax.



A fonte acrescentou que o trabalho para recuperar os dados das caixas negras pode levar de duas a quatro semanas.



A aeronave, um Soukhoï Superjet 100 que pertencia à companhia russa Aeroflot e tinha 78 pessoas a bordo, havia descolado do aeroporto Sheremetyevo no domingo às 18:02 (16:02 em Lisboa), mas menos de meia hora depois o avião retornou ao aeroporto, onde fez uma aterragem de emergência.



O avião, com os seus tanques cheios de combustível, incendiou-se ao aterrar no aeroporto.



O ministro do Transporte da Rússia, Yevgeny Dietrich, disse hoje aos jornalistas que os 41 corpos foram recuperados dos destroços do avião.



Dietrich declarou ainda que seis pessoas que sobreviveram (37 no total) ao desastre no domingo estão hospitalizadas.



Embora as autoridades não tenham avançado qualquer possível causa do acidente, uma fonte anónima citada pela Interfax disse que o motivo pode ter sido um relâmpago que caiu sobre a aeronave.



"De acordo com a hipótese principal, quando o avião estava a uma altitude de cerca de dois quilómetros, a tripulação ativou o sinal de emergência devido ao impacto de um relâmpago, perdendo a comunicação rádio e falhas nos sistemas eletrónicos", referiu esta outra fonte à Interfax.



O comandante de bordo, Denis Evdokimov, declarou à imprensa russa que o Soukhoï Superjet 100 teve de fazer uma aterragem de emergência depois de perder parte do equipamento de bordo devido a um relâmpago que caiu sobre a aeronave.



"A razão (do incêndio) foi certamente os tanques estarem cheios" de combustível, disse Evdokimov.



Investigadores russos apontam três possíveis causas para incêndios em aviões: pilotos inexperientes, falha de equipamento ou mau tempo.



Segundo a agência Ria Novosti, o avião de passageiros fazia a rota entre Moscovo e Murmansk, no norte da Rússia.



O Soukhoï Superjet 100, o primeiro avião civil projetado na Rússia após a queda da União Soviética, esteve envolvido em pelo menos dois incidentes nos últimos meses.



No mês passado, um aparelho do mesmo modelo não conseguiu descolar, num voo entre Moscovo e Voronezh, por "falha técnica". Em março, outro Soukhoï Superjet 100 foi forçado a regressar ao aeroporto de partida em Moscovo por rachaduras no para-brisa.

Com Lusa