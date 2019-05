Conhecido DJ australiano morre ao tentar salvar uma amiga em Bali

Adam Sky, um DJ de renome na Austrália, morreu durante o fim de semana quando tentava ajudar uma amiga depois de esta ter caído, na zona da piscina, numa unidade hoteleira em Bali, Indonésia.

De acordo com o site da BBC, "Adam embateu contra uma porta de vidro, enquanto se apressava para socorrer a amiga, o que fez com que sofresse diversos cortes no corpo e, consequentemente, perdesse muito sangue", acabando por perder a vida.

Uma mensagem a informar morte do DJ foi publicada na rede social Instagram.