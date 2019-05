Enfermeira não entrou para o Guinness porque não usou saia

A britânica Jessica Andersen, que no domingo bateu o recorde do mundo para a mulher mais rápida a correr uma maratona num uniforme de enfermeira, viu a marca ser rejeitada pela Guinness World Record porque não usou a farda - que inclui saia - habitualmente associada à profissão, mas sim o uniforme que usa diariamente no Royal London Hospital, onde trabalha.

A denúncia foi feita pela própria, através da rede social Instagram, onde deixou um recado à empresa que supervisiona os recordes mundiais: "É assim que a maratonista mais rápida do mundo vestida num uniforme de enfermeira de facto se parece!".

O caso gerou polémica e levou mesmo a Guinness World Record a reagir.

Em comunicado, a empresa admite "a necessidade de uma imediata revisão" dos critérios desta categoria, bem como de todas as restantes, de forma a que elas sejam um reflexo do "mundo em que vivemos hoje".