Queda de avião particular no México causa 14 mortos

O avião privado que desapareceu no Estado de Coahuila, no norte do México, foi localizado na serra de Monclova e as 14 pessoas que estavam a bordo morreram, anunciou esta segunda-feira a Proteção Civil estatal.

A Proteção Civil referiu que elementos de várias organizações de socorro estão envolvidos nas buscas, entre elas o Exército, e foram mobilizados para o local da queda.

Segundo a mesma entidade, estavam a bordo do avião 11 passageiros e três elementos que pertenciam à tripulação.

O avião Bombardier Challenger 601, com matrícula N601VH, foi dado como desaparecido na tarde de domingo, depois de ter descolado do Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, com destino à cidade mexicana de Monterrey.

Segundo vários órgãos de comunicação social, os passageiros viajaram para Las Vegas para assistirem ao combate de boxe que opôs o mexicano Saul "Canelo" Alvarez ao norte-americano Daniel Jacobs.

Lusa