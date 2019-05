Manifestante ataca primeiro-ministro australiano com um ovo... que não se partiu

Scott Morrison, primeiro-ministro australiano, foi atacado com um ovo num comício durante a campanha para as eleições federais daquele país, que se realizam no dia 18 de maio.

O ataque acabou por não ter efeito, uma vez que o ovo acabou por não se partir na cabeça do primeiro-ministro australiano, mas uma mulher caiu no momento em que a polícia tentava agarrar o manifestante.

Bill Shorten, líder do partido da oposição, já veio condenar o ataque contra o primeiro-ministro, manifestando o seu apoio à mulher que acabou por ser vítima do incidente.