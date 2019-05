Marido de Carolina Bittencourt indiciado da morte da modelo

A polícia brasileira informou, na noite de segunda-feira, que vai indiciar o empresário Jorge Sestini, marido da modelo Carolina Bittencourt, por homicídio negligente, avança a Globo.

O corpo da modelo brasileira foi encontrado no litoral de São Paulo, no dia 29 de abril, depois de a pequena embarcação onde estava com o marido ter sido atingida por uma tempestade.

O marido, que na altura tinha sido resgatado em estado de choque, está agora a ser acusado por homicídio negligente.

Segundo Vanderlei Pagliarini, delegado responsável pelo inquérito, Jorge Sestini decidiu navegar com a esposa, apesar de ter sido advertido sobre o mau tempo.

A polícia acusa-o de conduta negligente porque, de acordo com o depoimento do dono da marina de onde partiu o barco, Sestini tinha sido avisado com antecedência sobre as condições climatéricas. Inclusive, tinha-lhe sido enviado um e-mail no domingo, dia do acidente, a alertar para o agravamento das condições do tempo.