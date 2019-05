Mike Pompeo cancela encontro com Angela Merkel em Berlim

O Departamento de Estado norte-americano anunciou o cancelamento da deslocação do secretário de Estado, Mike Pompeo, a Berlim, onde deveria encontrar-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel.



O Departamento de Estado norte-americano disse que o encontro de Berlim tem de voltar a ser agendado, mas não justificou o cancelamento da deslocação que estava marcada para hoje.



O gabinete da chanceler alemã ainda não emitiu qualquer nota ou fez qualquer comentário sobre o cancelamento anunciado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.



Mike Pompeo está presente no Conselho do Ártico, na Finlândia, mas desconhece-se a agenda do secretário de Estado norte-americano.



O Departamento de Estado refere na mesma nota que Pompeo "espera deslocar-se a Berlim em breve" para realizar os "importantes encontros" que estavam agendados.



Lusa