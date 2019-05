Tempestade de areia "engole" cidade na Austrália

Uma tempestade de areia praticamente "engoliu" uma pequena cidade no sudeste da Austrália. As imagens, em velocidade acelerada, mostram a dimensão, a violência e a rapidez com que a gigantesca nuvem de areia tomou conta de Mildura, no estado australiano de Vitória.

Não há informações sobre vítimas ou estragos. A meteorologia emitiu um alerta de tempo severo para a região.

Nos últimos tempos, várias tempestades de areia têm atingido a Austrália, que enfrenta uma das maiores secas do último século.