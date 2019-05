Anúncios televisivos a medicamentos nos EUA vão passar a incluir preço

Os anúncios televisivos a medicamentos nos Estados Unidos vão passar a incluir o preço, anunciou esta quarta-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Se as farmacêuticas têm vergonha dos seus preços, que os baixem", afirmou Trump na rede social Twitter.

Os anúncios a medicamentos cujo preço por tratamento ou por uso mensal for superior a 35 dólares (31 euros) terão de incluir o preço no fim da publicidade, tal como já acontece com os efeitos secundários.

"Os pacientes americanos têm o direito de saber", afirmou o responsável governamental norte-americano pela Saúde, Alex Azar, que justificou a medida com a necessidade de travar o aumento dos preços dos medicamentos nos Estados Unidos, onde são muitas vezes mais caros do que no México ou no Canadá.

Lusa