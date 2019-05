Cuba cancela desfile anual contra homofobia perante incerteza económica

Cuba decidiu suspender este ano o que seria o seu 12.º desfile pelos direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros), num contexto de incerteza para a ilha, que se prepara para enfrentar a pior crise económica em décadas.

O Centro Nacional de Educação Sexual (Cenesex), principal organizador das iniciativas que marcam o dia, anunciou na sua página oficial na rede social Facebook que a decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde -- a sua tutela -- "dada a atual conjuntura vivida pelo país".

A Cenesex, liderada pela sexóloga e deputada Mariela Castro, filha do ex-presidente Raul Castro, adianta que "as novas tensões no contexto internacional e regional afetam de modo direto e indireto" a ilha, assinalando, no entanto, que "esta mudança no programa do dia não implica a suspensão do resto das atividades".

A "conga contra a homofobia", considerada uma espécie de marcha do orgulho gay cubano, é o evento mais vistoso dos que o Cenesex organiza no dia dedicado aos direitos LGBT no país das Caraíbas.

O desfile de 2019 teria sido o primeiro depois da aprovação em abril da nova Constituição cubana, que chegou a ter prevista uma modificação abrindo caminho ao casamento homossexual, embora não tenha sido incluída no texto final.

A suspensão da iniciativa coincide com as medidas de austeridade anunciadas pelo governo de Cuba, perante as renovadas pressões dos Estados Unidos, a ineficiência da economia cubana e a crise na Venezuela, o principal parceiro comercial da ilha.

Lusa