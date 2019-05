Duques de Sussex mostram o bebé real ao Mundo

POOL New

O duque e a duquesa de Sussex mostraram ao Mundo o filho recém-nascido. Meghan disse aos jornalistas: "Ele tem o temperamento mais doce, ele é realmente calmo. Ele tem sido o sonho".

O casal disse ainda que irá apresentar a rainha ao seu oitavo e mais novo bisneto mais tarde.

O anúncio à imprensa que estava em Frogmore Cottage, a casa dos duques em Windsor, foi feito pelo próprio príncipe Harry.

“Eu e a Meghan tivemos um menino esta manhã - um menino muito saudável. A mãe e o bebé estão incrivelmente bem. Tem sido a experiência mais incrível que alguma vez poderia imaginar. Estou muito orgulhoso da minha mulher. Vai para além da minha compreensão como é que as mulheres fazem isto. Estamos absolutamente entusiasmados e gratos por todo o apoio. Tem sido incrível, por isso só queríamos partilhar isto convosco.”

Duques de Cambridge brincam com nascimento do bebé real

Os duques de Sussex foram pais pela primeira vez na segunda-feira. O príncipe William e Kate Middleton estão ansiosos por conhecerem o sobrinho e por saberem qual vai ser o nome do bebé. Enquanto isso, brincam com as primeiras semanas “assustadoras” e a “privação de sono”.

Britânicos saem às ruas para celebrar nascimento do bebé real