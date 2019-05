Governo italiano afasta secretário de Estado de extrema-direita investigado por corrupção

"O Conselho de Ministros decidiu hoje, por proposta do primeiro-ministro, lançar o processo de revogação do secretário de Estado Armando Siri", declarou à imprensa o vice-primeiro-ministro Luigi di Maio, líder do M5S, após a reunião do executivo.

Colaborador próximo de Matteo Salvini, o líder da Liga e também vice-primeiro-ministro, Armando Siri, secretário de Estado no Ministério das Infraestruturas e Transportes, é suspeito de ter recebido 30.000 euros de um empresário, Paolo Franco Arata, para facilitar a aprovação de medidas favoráveis à atividade do empresário na área da energia eólica.

Siri é afastado "não por ser culpado, mas simplesmente porque, quando se fala de investigação por corrupção e de máfia, [...] a política deve atuar antes dos juízes", disse.

A justiça italiana suspeita por outro lado que o empresário tenha negócios com Vito Nicastri, um siciliano alvo de um mandado de captura do Ministério Público de Palermo por envolvimento com a máfia.

O M5S exigia a demissão de Siri há várias semanas, que justificou com a necessidade de transparência e credibilidade na política, mas Salvini opunha-se, citando o respeito pela presunção de inocência.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, exigiu a demissão de Armando Siri, mas este declarou-se inocente e recusou demitir-se.

"Esta não é uma vitória do M5S, é uma vitória dos italianos, os italianos honestos que representam a esmagadora maioria da população e que nos exigem ações fortes num país [...] onde a corrupção é uma emergência nacional", declarou Di Maio.

A proposta de revogação da nomeação será remetida ao Presidente de Itália, Sergio Mattarella, que emitirá um decreto para efetivar a demissão de Siri.



Com Lusa