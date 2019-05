Tempestade tropical com ventos até 120 km/h prevista para Timor-Leste

Uma tempestade tropical que poderá aumentar para a intensidade de ciclone, com rajadas de até 80 quilómetros por hora, está a movimentar-se para Timor-Leste, onde deverá fazer sentir a sua intensidade até quinta-feira, segundo as previsões meteorológicas.



Previsões do Bureau de Meteorologia (BOM) do Governo australiano no Território do Norte divulgadas hoje confirmam que o sistema tropical de baixa pressão se localizava a meio da tarde de hoje a cerca de 420 quilómetros a leste-nordeste de Díli.



Com ventos de 55 km/h, o sistema deverá tornar-se mais forte durante a noite, progredindo lentamente para sul durante a madrugada de quinta-feira, afastando-se de Timor-Leste apenas na sexta-feira.



O BOM refere que "chuvas fortes serão o principal impacto" do sistema, com a precipitação a atingir entre 100 mm e 200 mm, "ainda que algumas zonais pontuais possam ter totais diários próximos de 300 mm perto do centro do sistema".



"As chuvas fortes têm o potencial de causar deslizamentos de terra nas áreas montanhosas de Timor-Leste", refere o BOM.



Rajadas de vento podem desenvolver-se especialmente na metade oriental da ilha de Timor, com ventos médios de 85 km/hora e rajadas de até 120 km/hora, especialmente na zona do centro do sistema.



Para hoje e quinta-feira estão previstas chuvas generalizadas e trovoada, com a capital a ter a possibilidade de tempestade forte.

